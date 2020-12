To nye Sparta-kampar utsette

sport

Sparta skulle møtt Grüner torsdag og Vålerenga laurdag. Den førstnemnde kampen er inntil vidare ikkje sett opp, medan møtet med Vålerenga er sett opp spelt 2. februar neste år.

Klart er det òg at oppgjeret mellom Sparta og Grüner, som skulle vore spelt sist søndag, no vil bli avvikla 26. januar.

Etter planen vil neste kamp for Sparta no vere bortemøtet mot Vålerenga 15. desember.

Det var i kjølvatnet av bortekampen mot Manglerud Star 24. november at 14 spelarar og leiarar testa positivt for korona. Seinare har ytterlegare tre spelarar levert positive testar.

Landslagsspelaren Niklas Roest er ein av spelarane som vart smitta. Måndag var han tilbake på ergometersykkelen, men det altfor tidleg å tenkje å spele kamp igjen. Sparta-kapteinen seier han har både følt seg sliten, trøytt og har slite med hovudverk dei siste par vekene.

– Eg prøvde å isolere meg på eit rom, slik at familien ikkje skulle bli smitta. Det lykkast vi dårleg med, for sambuaren min vart òg smitta. Begge gutane har klart seg, og vi to smitta har jobba på skift. Med to gutungar som ikkje veit korleis det er å sitje roleg, har det i periodar vore tøft. Det går fint i kvardagen, men når forma ikkje er bra, blir det straks tøffare, seier Roest til Sarpsborg Arbeiderblad.

– For meg er alle dei negative symptoma borte, sjølv om ikkje kroppen er like pigg som vanleg. Det betyr at vi igjen kan vere ute, sjølv om alt blir gjort i eit roleg tempo, legg han til.

