Smittevern-tabbane til russarane skaper debatt i EM

For nokre dagar sidan braut Russlands trenar Ambros Martín smittevernreglane då han snakka med ein sine overordna i Russlands handballforbund.

Det skjedde etter ein kamp, men førte ikkje til anna enn ei åtvaring frå Det europeiske handballforbundet (EHF).

Same dag la nokre russiske spelarar ut ein video der dei har selskapsleikar på spelarhotellet. Mellom anna bruker dei ei skei som går frå munn til munn. Det er ikkje heilt i tråd med smittevernreglane.

– Eg håpar at nokon tek tak i det. Det er sjølvsagt unødvendig, heilt klart. No har ikkje eg sett videoen, men det er unødvendig, sa Noregs kaptein Stine Bredal Oftedal under ein digital pressekonferanse tysdag.

– Vi følgjer reglane og håpar vi unngår smitte, sa Katrine Lunde.

– Det høyrest unødvendig ut og er ikkje noko for oss, sa Henny Ella Reistad.

Dei to første har hatt Martín som trenar i den ungarske klubben Györ.

Noreg kan tidlegast møte Russland i ein eventuell semifinale fredag neste veke.

