Sagosen og lagkameratane i isolasjon – meisterligakamp utsett etter koronasmitte

sport

Det stadfestar både Det europeiske handballforbundet (EHF) og dei to klubbane på nettsidene sine tysdag.

I ei fråsegn frå Kiel heiter det at klubben måndag kveld fekk beskjed om at to spelarar hadde gitt frå seg positive testar. Dei aktuelle spelarane, som ikkje er namngitte, vart med det same isolerte og sette i karantene.

Resten av Kiel-laget følgjer dei lokale retningslinjene og er òg isolerte.

Kiel bad EHF om at meisterligakampen på onsdag måtte utsetjast, og det ønsket vart innfridd. Nokon ny dato er førebels ikkje klar.

