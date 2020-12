Langrennsløparar blir ramma økonomisk – fryktar Noreg droppar fleire renn

sport

Dei to gjekk det siste rennet sitt før jul på Sjusjøen sist helg. Skar seier til NRK at han får omkring 200.000 kroner i stipend frå forbundet, medan resten er premiepengar og bonusar baserte på prestasjon. Taugbøl seier at han får «ei slags grunnlønn» frå skileverandøren basert på korleis han ligg an i verdscupen etter jul.

Skiforbundet har droppa renna i Davos og Dresden. Tysdag fell òg avgjerda om det blir norsk deltaking eller ikkje under Tour de Ski.

– Vi blir på ein måte delvis permittert, slik som veldig mange i Noreg har opplevd, vi får ikkje gjort jobben vår framover. Det er vinteren og konkurransane vi tener pengar på. Det er jobben vår, og i alle fall halvparten av lønna mi er premiepengar, seier Skar til NRK.

Skar svarar «ja og nei» om det er vanskeleg å stille seg lojalt bak avgjerda om å droppe verdscupen før jul.

Langrennssjef Espen Bjervig er klar over situasjonen og varslar ein prat med tillitsvalde om Tour de Ski blir droppa.

