Islands landslagssjef går av etter fylleskandale

Tysdag opplyser Islands fotballforbund at Hauksson går av som landslagssjef, ei avgjerd forbundet er samde i. Bakgrunnen er ein episode som skjedde under feiringa av EM-avansementet.

Ein alkoholpåverka Hauksson gjekk der langt over streken i kritikken sin mot enkelte spelarar. Det må han no ta konsekvensen av.

– Slike samtalar høyrer ikkje heime i ei feiring som denne, og ikkje i det heile under påverknad av alkohol. Eg mislykkast som trenaren til laget, for eg burde ikkje har diskutert evnene og treningsinnsatsen til enkeltspelarar under slike omstende. Det er ein feil eg tek fullt ansvar for, og eg har beklaga til laget og til enkeltspelarane, seier Hauksson.

Mangla tillit

42-åringen legg til at han mista tilliten i spelargruppa.

– Dei siste dagane har eg innsett, gjennom samtalar med spelarane, at det vil vere vanskeleg å få tilbake den nødvendige tilliten mellom meg som trenar og spelarane.

Hauksson overtok Island-jobben i oktober 2018. Laget har levert svært gode resultat i EM-kvalifiseringa og vart nummer to i gruppa si bak Sverige. Islendingane gjekk vidare til EM i England som ein av dei beste toarane etter å ha slått Ungarn 1–0 i den siste kampen førre tysdag.

– I ein slik situasjon er det lurt for alle partar å få ein ny trenar til å overta og byrje førebuingane til denne viktige turneringa. Eg ønskjer laget og spelarane lykke til, og eg trur dei kan oppnå gode resultat i EM, seier Hauksson.

