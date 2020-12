Ishockeypresident koronasmitta – VM-krisemøte måtte utsetjast

sport

Også generalsekretæren Horst Lichtner vart smitta føre det planlagde møtet med den kontroversielle kviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko denne veka.

– Førre veke sende IIHF ein førespurnad og fekk i stand eit møte med Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko om fleire viktige saker rundt ishockey-VM i 2021 i Minsk og Riga (Latvia), heiter det i ei pressemelding frå IIHF.

– Saman med IIHFs generalsekretær Horst Lichtner skulle vi reist til Minsk i dag for å diskutere tryggingsspørsmål med kviterussiske presidenten om førebuingane til meisterskapen, skuldingane rundt presidenten i det kviterussiske ishockeyforbundet, Dmitrij Baskov, covid-19-situasjonen i landet, og kva grep som må takast for å sikre at meisterskapen kan bli halden, seier hockeypresident Fasel.

Han opplyser at ein covid-19-test teken i forkant av avreise gav positivt utslag for både han sjølv og generalsekretæren.

– Det har stort sett vore heimekontor for dei tilsette i IIHFs hovudkvarter, så vi forventar ikkje at det vil oppstå fleire tilfelle blant dei tilsette. Lichtner og eg er begge i heimekarantene dei neste ti dagane, seier Fasel.

Møtet med Lukasjenko er utsett på ubestemt tid. Også eit videomøte med dei nasjonale forbunda fredag er utsette.

(©NPK)