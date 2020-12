Ingen Ødegaard å sjå på Real-trening før lagnadskampen

sport

Den spanske avisa AS melde måndag at nordmannen ser ut til å gå glipp av kampen på onsdag med det som skal vere ein muskelskade i venstrebeinet. Klubben sjølv melde måndag at Ødegaard trena innandørs og ikkje med resten av laget.

Tysdag la Real Madrid ut ein 45 minutt lang video frå treninga til laget. Der var ikkje Ødegaard å sjå blant spelarane som var delte i to grupper med firkantspel.

Nordmannen har vore delaktig i berre åtte av Real Madrids 16 kampar denne sesongen. På 362 minutt har han til gode å notere seg for ein målgivande pasning eller skåring.

Kaptein og midtstoppar Sergio Ramos kan vere tilbake for Madrid-klubben saman med Dani Carvajal onsdag. Dei deltok begge på trening tysdag. Det same gjeld angripar Luka Jovic.

Federico Valverde, Mariano Díaz og Eden Hazard er ute, ifølgje rapporten i avisa AS.

Real Madrid går vidare i meisterligaen med siger. Ødegaard og lagkameratane blir gruppevinnarar dersom Sjakhtar Donetsk samtidig ikkje slår Inter. Uavgjort vil berre vere nok til avansement viss Inter slår det ukrainske laget, medan tap onsdag vil sende Reals stjernegalleri ut av turneringa.

Real Madrid møter Atlético Madrid til byderby laurdag. Fleire medium melder at også den kampen kan komme for tidleg for Ødegaard.

