I kveld fell Noregs Tour de Ski-avgjerd

sport

Klokka 18 tysdag kveld startar møtet i verdscupkomiteen til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Der er Åge Skinstad Noregs representant.

Alt tyder på at komiteen vil vedta at Tour de Ski skal køyre som planlagt med start 1. januar og målgang 10. januar på arrangørstadene Val Müstair (Sveits), Toblach (Italia) og Val di Fiemme (Italia). I eit møte i langrennskomiteen måndag konkluderte ein med at dette står fast.

Søndag sa òg Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i FIS, til NTB at det ikkje er aktuelt å gjere endringar i Tour de Ski-programmet.

– Eigentleg er det ikkje aktuelt å endre programmet no. Det ville hatt for store konsekvensar for arrangørane, både nasjonalt og lokalt. Det er ikkje realistisk å endre programmet, seier Mignerey til NTB.

Grep

Skiforbundet har sagt at dei ser det som vanskeleg å vere med på ei slik ordning. Det same har skiforbunda i Sverige og Finland sagt. Dei ønskjer seg ein tour med færre arrangørstader og etappar og har kravd at FIS tek grep.

Lite tyder på at dei ønska blir innfridde.

Dei same tre nasjonane har allereie sagt nei til å delta i verdscuprenna i Davos og Dresden før jul. Det har dei gjort av omsyn til koronasituasjonen.

I ei pressemelding frå Skiforbundet sendt allereie 1. desember, vart det presisert at Noreg ikkje planlegg for Tour de Ski med norsk deltaking.

Splitta

Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug, Emil Iversen og Heidi Weng er nokre av løparane som har sagt klart ifrå om at det ikkje er aktuelt å delta om Tour de Ski blir arrangert som planlagt.

Andre utøvarar har ikkje vore like kategorisk avvisande til å delta sjølv om konkurransane går som oppsett i kalenderen.

Noregs endelege avgjerd rundt sesongens Tour de Ski er ikkje venta før etter at møtet i FIS' verdscupkomité er avslutta tysdag kveld.

