Solskjær før Leipzig-thriller: – Tradisjon at vi gjer det vanskeleg for oss sjølve

Manager Ole Gunnar Solskjær meiner tvert imot at det å setje seg i utfordrande situasjonar har vorte ein slags vane for Old Trafford-klubben.

– Vi ser fram til kampen. Kampar som dette er noko vi ønskjer. Samtidig er det tradisjon i United at vi gjer det vanskeleg for oss sjølve. Sånn har det vore heilt sidan eg spelte, og det er lenge, lenge sidan, smilte nordmannen på den digitale pressekonferansen på måndag.

United har til liks med PSG og motstandaren på tysdag Leipzig ni poeng før den siste runden med gruppespelkampar. Det betyr at eitt poeng i Tyskland held for Solskjærs menn. Då vil Alexander Sørloths Leipzig bli verande bak på tabellen.

Solskjær håpar stjernene i stallen hans vil skine litt ekstra sterkt når det no gjeld som mest.

– Utslagskampar og kampar som desse, der avansement står på spel, er store. Spelarane som er her, er Manchester United-spelarar fordi dei har kvalitetar vi har sett etter. Eg er trygg på at dei vil vise det i morgon, sa han måndag.

Samtidig er det klart at kristiansundaren må sy saman ei lagoppstilling utan spissane Edinson Cavani og Anthony Martial. Dei er begge uaktuelle med mindre skadar.

– Det er berre småproblem for Edinson og Anthony, men dei reiser ikkje med oss, sa Solskjær.

Han la samtidig til at målvakt David de Gea og venstrebacken Luke Shaw er tilbake og med på turen til Tyskland.

United kjem til kampen på tysdag med sjølvtillit etter snuoperasjonen i Premier League mot West Ham laurdag. Då vart 0–1 etter første omgang forvandla til 3-1-siger.

