Solbakken braut innreisekarantenen

Sidan Solbakken kom til Noreg frå Danmark klokka 13 laurdag 28. november, er han ute av karantenen på ti dagar først kommande tysdag. Likevel var fotballtrenaren å sjå på stadion under HamKam – Briskeby søndag.

«Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag … Må beklage den», skriv Solbakken i ein sms til Dagbladet.

Han hadde den første arbeidsdagen sin i Norges Fotballforbund måndag. Han er ikkje innvilga noko unntak frå karanteneperioden og må framleis jobbe heimanfrå.

– Det er mykje som har skjedd den siste tida, og dagane har nok gått litt over i kvarandre for den nye landslagssjefen vår. Ståle har første arbeidsdag hos oss i dag. Vi skal nok bidra til at teljing av dagar blir godt handterte framover, at ni er ni og ti er ti, seier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, til Dagbladet.

