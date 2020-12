Johaug har kjent på redsla

sport

I helga var ho grunnsolid i noregscuprenna på Natrudstilen og var utilnærmeleg i begge renna ho gjekk.

Etterpå erkjende sjølv maskina frå Dalsbygda at ho ikkje har vore urørt av pandemien og koronasmitta som har ramma ei heil verd.

32-åringen lettar litt på sløret om korleis skiløparlivet har vore oppe i det heile.

– Du kjenner litt på det når sesongen har starta og du er midt i det. Eg er redd for å bli smitta, og eg er redd for å bringe smitte inn i troppen når eg er på tur. Men vi tek forholdsreglar og lever dette karantenelivet heile tida. No skal vi ha samling på Mosetertoppen ved Pellestova frå 14. til 20. desember, og då blir det som å vere i karantene heile tida då også, seier Johaug til NTB.

Sterk

Therese Johaug har levert berre god skirenn sidan konkurransesesongen starta opp for fjorten dagar sidan. Ho var best i opningsrenna på Beitostølen, ho var best i verdscupopninga i Ruka i Finland og ho følgde opp med to sigrar i helga. Det verkar absolutt som om Johaug styrer mot endå ein solid sesong.

Ho har kontroll på hendingane sjølv om ho lever i ei uviss tid der ikkje noko er som normalt.

Johaug hadde full kontroll i søndagens klassiskrenn.

– Eg synest at eg gjer nok eit bra skirenn, og eg følte at eg klarte å opne litt meir kontrollert enn i skøyterennet. Eg hadde meir å trykkje med mot slutten.

Grunnsolid

Den beste kvinnelege skiløparen i verda konkluderer med at sesongstarten har gått over all forventning. Det er ikkje slik at alt nødvendigvis går av seg sjølv for henne heller. Også Johaug må prestere på nytt kvar sesong. Jobben skal gjerast. Resultata kjem ikkje av seg sjølv.

Johaug har trua på at det vil gå bra mot VM i Oberstdorf sjølv om skiforbundet har bestemt at det ikkje blir nokon norske på startstrek i dei kommande verdscuprenna i Davos og Dresden.

– Det har vore grunnsolid, og eg kjenner at forma er der. Eg har vore veldig fornøgd. No blir det ein tidleg juleferie, og eg må tilbake til grunntreninga. Eg veit at eg ikkje treng desse skirenna for å prestere på topp. Eg har bevist gong etter gong over mange år at eg klarer det. Eg er ikkje avhengig av å gå alle renn.

