Hovland vann PGA-turneringa i Mexico med birdie på siste hol: – Er ikkje flink til å takle press

23-åringen vann Puerto Rico Open tidlegare i år. Det var første norske siger på PGA-touren nokosinne.

Rivalen Wise hadde spelt ferdig då Hovland gjorde unna det 72. og siste holet i turneringa. Innspelet hans stoppa vel tre meter frå holet, og med stålkontroll på nervane senka han putten som avgjorde om det vart siger eller omspel.

Også i Puerto Rico Open avgjorde han på siste hol, då frå ni meter.

– Eg føler ikkje sjølv at eg er så flink til å handtere press. Eg stod og skalv, men han gjekk inn, sa Hovland i sigersintervjuet som vart vist på Eurosport.

– Eg trudde eg hadde mista sjansen etter 2. slag på 16. hol, men eg berga par på fantastisk vis. Så missa eg ein putt på 17. hol og visste at eg trong birdie på det siste. Det ville seg berre slik at han gjekk inn, men eg er på ingen måte komfortabel i dei situasjonane.

Gjævt selskap

Han er den femte europearen med minst to sigrar på PGA-touren før fylte 24 år. Dei fire andre er alle store namn: Seve Ballesteros, Rory McIlroy, Sergio Garcia og Jon Rahm.

Med serien 67-69-63-65 enda Hovland 20 slag under par i turneringa. Tittelen er den hittil største for ein mannleg norsk golfspelar. Den gir Hovland nær 11,5 millionar kroner, og sende han opp til tredjeplass på samanlagtlista til PGA-touren. På verdsrankinga klatra han til 15.-plass.

– Eg spelte solid heile dagen, og starten var strålande. Eg fekk det ikkje til like godt på siste halvdel som på den første, og bogeyen på 12. hol var eit tilbakeslag, men eg visste at eg framleis låg godt an om eg kunne få inn nokre birdiar, sa Hovland.

