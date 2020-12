Dønnum senka RBKs ti menn – Hareide freste mot dommaren etter fjerde tap på rad

sport

Vålerenga fekk spele ein heil omgang mot ti mann etter at Dino Islamovic vart sendt i dusjen med to gule kort like før pause i eliteseriekampen på måndag. Kvarteret før full tid fekk VIF utteljing for presset, då Dønnum fyrte laus frå distanse og sørgde for 1-0-siger.

Rosenorg har no tapt fire kampar på rad, og gitt frå seg momentumet i kampen om tredjeplassen. Opp til Vålerenga på tredje er det seks poeng, men RBK har i tillegg ein hengjekamp.

Neste runde ventar Mjøndalen på Lerkendal for RBK, medan VIF skal ut i bortekamp mot Viking.

Rosenborg-trenar Åge Hareide var alt anna enn fornøgd med dommaren etter utvisinga av Islamovic like før pause. Spissen fekk det andre gule kortet sitt etter ei stygg takling på Herolind Shala, men det gule kortet han fekk tidlegare i kampen var tilsynelatande svært strengt dømt.

– Det er heilt sinnssjukt. Eg er så lei av norske dommarar, freste Hareide i pausepraten med Eurosport.

