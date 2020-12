Skiforbundet tabba seg ut: Kilde risikerer startnekt i Italia

sport

Det skriv NRK, som fortel at lokale retningslinjer i Lombardia-regionen tilseier at ein må framvise ein negativ koronatest for å kunne køyre helgas verdscuprenn i Santa Caterina.

Tidlegare har det i Kildes tilfelle halde med ein skriftleg legeattest på at han har vore koronasmitta. Skiforbundet var ikkje klar over dei lokale reglane.

– Nei, dette er ein glipp frå vår side. Italienske styresmakter hadde eit anna krav, og vi har ikkje oppdaga det tidleg nok. Derfor har ikkje Kilde fått akkreditering, seier sportssjef for alpint i skiforbundet, Claus Ryste, til NRK.

Kilde slepp ikkje inn på anlegget i Santa Caterina utan å framvise ein negativ test. Dermed kan han i verste fall gå klipp av konkurransane laurdag og søndag.

