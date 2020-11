Medier: Samtalar om Löws Tyskland-framtid måndag

sport

Löw har hamna under kraftig press etter 0-6-tapet mot Spania i nasjonsligaen tidlegare i månaden. 60-åringen har vore landslagssjef sidan 2006 og førte tyskarane til VM-gull i 2014, men sidan har resultata vore svært blanda.

I VM i Russland for to år sidan enda Tyskland sist i den innleiande puljen sin.

Dei neste landskampane blir ikkje spelte før i mars, og DFB nyttar høvet til å setje seg ned saman med Löw. Ifølgje avisa Bild og nettstaden SportBuzzer går det føre seg samtalar i DFBs hovudkvarter i Frankfurt måndag ettermiddag.

Det betyr visstnok at det allereie måndag kan bli avklart om Löw får halde fram i jobben eller ikkje. Tidlegare er det kommunisert at manageren til landslaget, Oliver Bierhoff, skal leggje fram ein analyse over situasjonen for laget for DFB-styret fredag denne veka.

