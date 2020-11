Manchester United-stjerne ber om unnskyldning etter kritisert kommentar

sport

Det engelske fotballforbundet (FA) har starta etterforsking etter at Cavani kom med den omtalte kommentaren på Instagram etter kampen mot Southampton søndag.

Sky Sports melde tidlegare måndag at FA reagerte etter at Cavani i ei Instagram-historie kommenterte ei melding frå ein supporter med orda «Gracias negrito».

Innlegget vart seinare sletta.

No legg hovudpersonen seg flat.

– Meldinga var meint som ei kjærleg helsing til ein venn, og eg takka han for gratulasjonen etter kampen. Det siste eg ønskte var å krenkje nokon, skriv Cavani i ei pressemelding måndag kveld.

– Eg er heilt imot rasisme, og eg sletta meldinga så snart det vart klart at ho kan tolkast annleis. Eg vil be om unnskyldning, seier spissen.

Cavani kom inn som innbytar i andre omgang då Southampton leidde 2–0 over Manchester United, men sørgde for to mål og ei målgivande pasning då United snudde kampen og vann.

(©NPK)