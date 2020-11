Magnus Carlsen bukka to gonger mot So i finalen

sport

Det vart uavgjort utan at nokon av partia gjekk til remis. Carlsen vann dei to parti sine med kvite brikker, og det same gjorde So.

Magnus Carlsen var tydeleg misnøgd med korleis duellen mot So hadde utvikla seg. Han dukka aldri opp på Skype for å intervjuast på TV 2 som han vanlegvis pleier. So dukka derimot opp for intervju.

– Eg er glad for å spele uavgjord. Magnus er jo betre i alt som har med sjakk å gjere enn meg. Det var nok ingen god dag for han. Han gjorde nokre blunderar han vanlegvis ikkje gjer. Det var godt å vinne to kampar mot han sidan han vanlegvis ikkje tapar så mange kampar, sa So til TV 2.

Carlsen, som er regjerande verdsmeister i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk, fekk ein flott start med vinst i det første partiet med kvite brikker. Partiet var over etter 43 trekk.

I det andre partiet fekk So tidleg initiativet. Carlsen klarte først å leggje eit visst press på motstandaren etter at amerikanaren hadde gitt frå seg eit stort overtak.

Carlsen-tabbe

Det vart etter kvart mange slagvekslingar, og det gjekk mot remis. Så skjedde det fatale der Carlsen flytta kongen sin til eit feil felt under tidspresset. So utnytta den fatale feilen og sette nordmannen sjakkmatt etter 93 trekk. Nordmannen var svært forbanna på seg sjølv etter blunderen.

– Det var ein gigantisk tabbe, slo TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer fast.

I det tredje partiet var det ein svært offensiv Carlsen som viste seg fram. Etter 35 trekk var partiet over og Carlsen kunne gå opp til 2-1-leiing.

Mogleg bursdagsgåve

Dermed trong Carlsen berre remis med svarte brikker i det siste partiet. Det var derimot So som utnytta fordelen med kvite brikker og vann partiet etter at Carlsen var litt vel offensiv i spelet sitt. Han gjekk på ei ny blemme og gav opp etter 35 trekk.

– Hadde han ikkje gjort dei to store tabbane hadde det vore annleis. Eg var ikkje heilt sikkert på at eg skulle vinne det siste partiet, sa So.

Den andre duellen mellom dei to blir spelt måndag. Då fyller Carlsen 30 år, og han kan gi seg sjølv ei gedigen bursdagsgåve.

For Carlsen kunne det halde å spele remis i alle dei fire partia for å vinne turneringa og 267.000 kroner (30.000 dollar). No må han vinne minst eitt av partia og spele remis i resten.

Tøffe duellar

Onlineturneringa er den første av ti på Champions Chess Tour som først blir avslutta neste år.

Det har vore fleire tøffe duellar mellom dei to sjakkessa. Carlsen slo So i ei onlineturnering i slutten av september. So slo Carlsen i VM-finalen i Fischer-sjakk på Høvik i november i fjor. I gruppespelkampen mellom dei to tidlegare i turneringa vart det remis.

