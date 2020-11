Eliteserien blir avslutta 22. desember – kvalifisering i romjula

sport

Det opplyste NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn i eit intervju med Eurosport søndag kveld. Den siste runden skulle opphavleg spelast 19. desember.

– Viss vi får fleire utsetjingar enn dei som allereie er, slit vi. Då snakkar vi romjula, svarte Fisketjønn på spørsmålet om moglege ytterlegare utsetjingar.

Ifølgje Fisketjønn blir den avgjerande kvalifiseringskampen mellom 14.-plassen i Eliteserien og kvalifiseringsvinnaren i førstedivisjon truleg spelt i romjula. Sannsynleg dato er 27. eller 28. desember.

– Når det gjeld kvalifiseringskampane om spel i eliteserien for neste år, så vil vi komme tilbake til endeleg speleplan. Ein konsekvens av utsetjinga i Eliteserien er at siste kvalifiseringskamp tidlegast kan spelast i romjula. Vi kryssar fingrane for at dette er siste justering, seier Fisketjønn i ei pressemelding.

Vidare blir kampen til Odd mot Kristiansund flytta frå 6. til 9. desember. Ein Odd-spelar har testa positivt for koronaviruset etter å ha trena med laga fredag. Dei utsette kampane mot Sandefjord og Strømsgodset blir høvesvis spelt 13. og 19. desember. Skienslaget må totalt spele fem kampar frå 9. til 22. desember.

Flyttinga av oppgjeret til Odd mot Kristiansund gjer at sistnemnde kamp mot Stabæk blir flytta frå 9. til 13. desember.

(©NPK)