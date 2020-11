CIES: Haaland verd 1,68 milliardar

sport

Det er den anerkjende nettstaden CIES som måndag offentleggjorde ei fersk oversikt over kva fotballspelarar som har auka verdien sin mest den siste månaden.

Ho viser at Haaland har vorte snautt 400 millionar meir verd berre på dei siste vel fire vekene.

CIES skriv at dersom Haaland held fram med å prestere som han gjer med mange mål, kan han gå forbi den mest verdifulle spelaren i verda når viruspandemien har gitt seg. Det er akkurat no brasilianske Neymar, ifølgje CIES.

Marknadsverdien hans blir vurdert til 2,34 milliardar kroner.

Pris

CIES er ein uavhengig forskings- og utdanningsorganisasjon med base i Sveits. Han har spesialisert seg på ei rekkje studiar innan toppfotballen og kjem jamleg med omfattande statistikk og mellom anna anslag på verdiar.

Haaland vart nyleg kåra til den beste spelaren i verda under 21 år. Det gav han Golden Boy-trofeet i regi av avisa Tuttosport.

Haalands kontrakt med Borussia Dortmund spring til 2024. Det er framleis uklart om det finst ein utkjøpsklausul på rundt 800 millionar kroner for han før sommaren 2022. Klubben har tilbakevist dette.

Røvarkjøp

Dortmund betalte vel 200 millionar kroner for Haaland då han kom frå Salzburg for eit snautt år sidan. Det har vist seg å vere svært god butikk. Ifølgje CIES' utrekningar er Haaland over åtte gonger meir verd enn det han vart kjøpt for i desember 2019.

Den siste tida har 20-åringen frå Jæren halde fram med å hamre inn mål, både i Bundesliga og Champions League.

Neste skåringshøve for han kjem heime mot Lazio i Meisterligaen onsdag, før Dortmund skal spele seriekamp borte mot Eintracht Frankfurt til helga.

