Frå den danske leiren har det komme klare signal på kva som ventar spelarar og leiarar.

– Eg ser for meg at dette blir som å sitje i fengsel, og at ein slepp ut eit par timar om dagen, seier spelaren Mia Rej til dr.dk.

Danmarks trenar, meisterskapsdebutanten Jesper Jensen, kallar det som ventar, «å bli sett i koronafengsel».

Medan danskane ser avgrensingar, er det moglegheitene som blir løfta fram i den norske troppen.

Kven handterer situasjonen best av EM-deltakarane? Mange ekspertar vil seie Noreg. Det er opp gjennom åra spøkt med at dei norske spelarane hadde ete havregraut til frukost, lunsj og middag i tre veker om det var beskjeden dei fekk frå trenaren.

– Vi skal vere det laget som taklar dette best, seier Heidi Løke.

Ho fyller 38 år midtveges i EM og har vore med ei stund.

Lojale

Noreg står ikkje overfor utfordringar med spelarar som må ut for å røykje nokre gonger kvar dag. Ingen i troppen gjer det, og det er i motsetning til ein del andre nasjonar der det framleis går nokre sigarettar innimellom.

EM-retningslinjene er så strenge at eit lag risikerer å bli kasta ut av EM om ein spelar eller leiar forlèt hotellet utan lov.

Svenske aviser melde førre veke at eit lag blir diska direkte frå EM om ein medlem av troppen bryt dei strikte smittevernreglane.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson håpar det er ein liten buffer å gå på.

– Eg vil tru at det først ventar ein saftig bot. Det pleier å vere tradisjonen både for EHF og IHF. Så vil det nok komme noko represaliar som er kraftigare. Det blir ekstremt viktig at vi er lojale overfor dei reglane som gjeld. Og dei reglane seier «ingen ferdsel utanfor hotellet bortsett frå inn og ut i buss ved trening og kamp», seier Hergeirsson.

Spelarane må ha på seg munnbind i fellesområde på spelarhotellet utanfor Kolding. Dei må òg bruke hanskar når dei forsyner seg av maten.

Gå sakte

Det blir eit unikt EM-sluttspel på fleire måtar. Camilla Herrem opnar opp for «å gå sakte til og frå bussen» for å få i seg litt ekstra frisk luft.

Hergeirsson er oppteken av gåturar. Skal han eller laget ut i det fri, må det bestillast ein buss som køyrer til eit øyde stad der det ikkje medfører risiko for å møte andre menneske.

– Menneske er ekstreme til å tilpasse seg, og det ser vi òg no, seier Hergeirsson.

Noreg EM-opnar mot Polen torsdag. Med i puljen er òg Tyskland og Romania. Dei tre beste går til hovudrunden, og dei interne resultata i gruppespelet blir med dit.

