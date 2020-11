Viking-styreleiar beklagar etter Berntsen-sparking

sport

Tribunane på Vikings arena vart torsdag kveld pryda med fleire klare og kritiske meldingar retta mot klubbleiinga, skriv VG. Berntsen fekk òg skriftleg støtte.

Styreleiar Roar Åkerlund i Vikinghordene stadfestar at det var supporterklubben som hang opp bannera. Der vart det mellom anna teke til orde for at styreleiar Thor Steinar Sandvik må gå av.

– Vi følte det var plikta og retten vår å seie ifrå om at nokon har teke ei dårleg avgjerd, for å seie det sakleg, seier Åkerlund til VG.

Styreleiar Sandvik fortel til Aftenbladet at det vart ei natt med lite søvn etter sparkinga av Berntsen på torsdag, og at han opplevde truslar og sjikanerande meldingar.

– Det er berre å beklage. Ting kunne vore gjort annleis. Samtidig kan ikkje styret styre klubben etter kjensler. Vi forstår dei veldig godt, men må samtidig sjå bak dei, påpeikar Sandvik.

Torsdag vart det kjent at Bjarne Berntsen ikkje får halde fram som Viking-trenar etter inneverande sesong. Kontrakten blir dermed terminert eitt år før han har utløp.

