NFF: Israel krev 1,6 millionar kroner etter avlyst kamp

Det er NFFs assisterande generalsekretær Kai-Erik Arstad som stadfestar dette overfor avisa.

– Vi har ein dialog med dei og har etterspurt dokumentasjon. Vi er innforstått med at vi kjem til å kompensere dei for ein del, til dømes charterturen fram og tilbake. Men vi meiner kravet er noko høgt. Vår antakelse er at vi kjem til semje om ein sum som er noko lågare enn dette, seier Arstad.

Kampen vart avlyst same dag han skulle vore spelt og etter at det israelske laget hadde komme til Oslo. Dette skjedde etter sterke tilrådingar frå Helsedirektoratet.

Ein av dei israelske spelarane fekk påvist koronasmitte ved framkomst til Noreg.

