Klubblegende ber Real Madrid droppe Haaland-kjøp

Spanske Michel, som spelte meir enn 400 ligakampar for Real Madrid i perioden 1982 til 1996, slo seg opp som fotballspelar gjennom ungdomsakademiet til den spanske klubben.

Dei siste 15 åra har han vore trenar i ei lang rekkje klubbar, blant dei franske Marseille, greske Olympiakos og fleire spanske.

I eit intervju med storavisa AS gir Michel no si vurdering av situasjonen rundt gamleklubben. Han er ingen stor tilhengjar av å bruke kjempebeløp på å forsterke stallen med Erling Braut Haaland eller Kylian Mbappé.

Høg pris

– Eg hadde brukt pengane på fire eller fem spelarar. Eg liker Haaland godt, og han utviklar seg bra. Han skårar mål frå alle delar av banen, ikkje berre inne i straffefeltet, seier 57-åringen.

– Men Madrid treng påfyll i form av fire eller fem spelarar. Dei har vorte slått ut i andre runde av Meisterligaen dei to siste åra. Dei treng meir stabilitet, og det oppnår ein ved å styrkje stallen, seier han.

Michel har rett i at Haaland neppe blir billeg å hente til Real Madrid. I den siste verdivurderinga si har den tyske nettstaden Transfermarkt sett ein prislapp på over éin milliard kroner for nordmannen.

Førre marknadsvurdering vart gjord i september, og då var prisen 80 millionar euro, i overkant av 800 millionar kroner.

Brennheit

Haaland har skapt seg eit brennheitt namn i internasjonal fotball. Tidlegare denne veka skåra han to gonger i Borussia Dortmunds meisterligamøte med belgiske Brugge. Han er no oppe i 16 mål i turneringa totalt.

20-åringen er den yngste spelaren i historia i Meisterligaen til å passere 15 skåringar. Det har han klart på berre tolv kampar. I berre to kampar i Champions League har han gått mållaus av banen.

I tillegg har det vorte ti mål på sju bundesligakamper hittil i sesongen 2020/2021.

