Cupfinalen for kvinnene blir ikkje flytta – blir spelt på Ullevaal

LSK og Vålerenga møtest til kamp om årets cupmeisterskap på kvinnesida 13. desember. Kampen har heile tida vore sett opp på Ullevaal stadion.

Torsdag oppstod det likevel forvirring rundt kva som blir spelestaden. NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn opplyste då til VG at kampen blir flytta.

Også driftssjefen på arenaen stadfesta overfor same avisa at han var informert om avgjerda om å flytte cupfinalen.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, avviste på si side at ei endeleg avgjerd i saka var teken. Det gjentok han overfor NTB fredag formiddag.

– Ein brei og open vurderingsrunde går føre seg. Mange trådar. Kan ikkje seie noko om tidspunkt for avgjerd, skreiv Bjerketvedt i ei tekstmelding.

Open vurderingsrunde

Fredag ettermiddag stadfestar Norges Fotballforbund at den opphavlege planen om å spele på Ullevaal står fast.

– Sjølv så seint som 13. desember er vi sikker på at banen og stadion vil vere klar til kamp, det sørgjer dyktige tilsette i stadionselskapet og fotballforbundet for. Så håpar vi, som vanleg på denne årstida, at vêrgudane er med oss. Vi er glade for at kampen kan gå på nasjonalarenaen Ullevaal, seier Nils Fisketjønn, leiar i konkurranseavdelinga i NFF, i ei fråsegn.

– Cupfinalen er ein fest, sjølv for berre 200 tilskodarar. Vi er glade for at det no er vedteke at denne skal leggjast til Ullevaal. No er det all grunn for laga til å byrje å glede seg, seier Hege Jørgensen, dagleg leiar i Toppfotball kvinner.

Reservearena

Det blir samtidig opplyst at det blir jobba med å ha klar ein reservearena dersom forholda ikkje tillèt spel på landskamparenaen.

Som følgje av utsetjingane viruspandemien har skapt denne fotballsesongen, blir cupfinalen spelt på eit langt seinare tidspunkt enn normalt.

Fotball-NM-et til mennene vart tidlegare i år vedteke avlyst som følgje av virussituasjonen. På kvinnesida er det likevel gjennomført ei cupturnering med deltaking frå laga på dei to øvste nivåa i norsk fotball.

