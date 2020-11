Tidlegare norsk landslagstrenar: – For Noreg blir dette ein katastrofe

sport

Torsdag vart det kjent at landslagstrenar Nossum gav frå seg ei positiv virusprøve ved framkomst til Ruka onsdag ettermiddag. Umiddelbart vart det teke ein ny test for å kontrollere resultatet.

Svaret på den andre testen er inntil vidare ikkje kjent.

Den norske utøvartroppen og store delar av resten av støtteapparatet vart sett i karantene umiddelbart etter at resultatet av Nossums første test vart kjent.

Anders Byström er svensk landslagssjef i langrenn. Inntil i vår var han del av det norske trenarapparatet. Der jobba han i mange år.

– Det var akkurat dette som var redsla føre konkurransane. Ein sit med hjartet i halsen. Kva skjer om vi får eit smittetilfelle i troppen vår? For Noreg blir dette ein katastrofe, seier Byström til Expressen.

Han svarer dette på om heile det norske laget risikerer å ikkje få stille til start i Ruka.

– Ja, det er heilt rimeleg om ein les reglane frå finske helsestyresmakter. Er nokon ramma i gruppa, kan det bli sånn. Vi har prøvd å dele opp laget i små grupper, men det hjelper kanskje ikkje når ein har sete i same fly. Ein vurderer frå tilfelle til tilfelle, seier svensken.

Finske styresmakter opererer med dei same karantenereglane som Noreg. Det betyr konkret at ein person som har opphalde seg innanfor to meter av ein smitta i meir enn 15 minutt, må i karantene i ti dagar.

I førre veke fekk ikkje det svenske alpinlandslaget for kvinner stille til start i verdscuprenna i Levi etter at ein lagleiar gav frå seg positiv virustest.

