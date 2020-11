Nossums negative virustest bles av norsk krise: – Han jubla høgt

sport

Skiforbundet opplyste torsdag morgon at Nossum testa positivt på ei hurtigprøve ved framkomst til finske Ruka onsdag ettermiddag. Umiddelbart vart det teke ein ny og meir grundig test for å kontrollere resultatet.

Svaret på ho fanst torsdag formiddag. Det var negativt.

– Dette betyr at antigentesten som vart teken først, blir sett på som falsk positiv, seier landslagslege Øystein Andersen i ei fråsegn.

– Eirik er frisk og fin utan noka form for symptom. Vi har fått beskjed om at finske styresmakter ikkje pålegg verken Eirik eller oss andre nokon ekstra restriksjonar, og vi kan planleggje for skirenn, legg han til.

Verst tenkjeleg

Langrennssjef Espen Bjervig fortel at Nossum takla heile situasjonen på ein god måte.

– Han vart veldig overraska då testen kom tilbake positiv. Han jubla høgt då svaret på PRC-prøva kom.

Langrennssjefen seier at det norske laget reagerte med blanding av sjokk og humor etter at det vart sendt i sjølvpålagd karantene.

– Dette var verst tenkjeleg scenario, og vi gjekk gjennom mange av dei på Beitostølen. Vi måtte le litt av det.

Naudlag var ikkje mogleg

Trening og konkurransar går no som opphavleg planlagt for dei norske langrennsløparane i Ruka, men karantenetida siste døgn gir mindre tid for dei gode førebuingane før rennstart.

Den norske utøvartroppen og store delar av det andre støtteapparatet vart sett i karantene umiddelbart etter at resultatet av Nossums første test vart kjent. Unntaket var tre personar i støtteapparatet som kom Finland i bil.

Ifølgje Bjervig ville det ikkje vore tid til å sende nye løparar frå Noreg til Ruka som ei naudløysing.

– Hadde finske styresmakter nekta oss å stille til start, ville verdscuprenna gått utan norsk deltaking, seier langrennssjefen.

Det er lagt opp til eit svært strengt smittevernregime rundt langrennsløparane under den første utanlandsreisa i vinter.

(©NPK)