NFF høyrde på ønska til klubbane – justerte kampdato for tre 1.-divisjonskampar

Onsdag vart Norges Fotballforbunds (NFF) plan for korleis 1. divisjon skal fullførast offentleggjort. I alt dreier det seg om to fulle serierundar og fire utsette kampar.

Torsdag vart datoane for tre av kampane justert med éin dag: Lillestrøm – KFUM Oslo vart utsett ein dag til 2. desember, Jerv – Grorud framskote ein dag til 3. desember og HamKam – Lillestrøm utsett ein dag til 6. desember.

Jerv skulle ta imot Grorud fredag 4. desember for å spele kampen som har vorte utsett to gonger på grunn av karantene etter koronasmitte. Begge laga har ny kamp igjen etterfølgjande måndag, og trenarane til begge lag stussa over at kampen ikkje vart lagt til torsdag.

– Vi var spent på korleis dei skulle løyse det. Det er ein vanskeleg kabal å få til å gå opp for NFF, det har eg full respekt for. Vi rekna med å møte Jerv torsdag 3. desember. Det er vanskeleg å få det til å gå opp perfekt, men kvifor må vi vente så lenge på å møte Jerv? spør Grorud-trenar Eirik Kjønø når NTB ringjer.

Han meiner at om Kongsvinger og Sandnes Ulf, som er neste motstandarane til laga, hadde spelt fredag dei òg, ville det vore heilt i orden.

Blir behandla hos NFF

Det spørsmålet har òg hamna på bordet til NFF. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn stadfesta det til NTB, og han varsla at rettingar kunne komme gjennom dagen.

– Så lenge Jerv og Grorud er positive til det, bør det ikkje vere noko som tilseier at han ikkje blir flytta, seier Jerv-trenar Arne Sandstø til NTB.

Jerv er einaste laget med fire kampar igjen av sesongen.

– Det blir ei ekstra utfordring for oss, men det er ikkje så store forskjellar. Det er på tide at programmet er spikra. Så er det berre å køyre på, seier Sandstø.

Gratulerer Grorud

Lillestrøm har sagt til Romerikes Blad at dei ønskte seg andre kampdagar for å få ein ekstra dag etter karantene, og to av kampane til laget vart då også flytta ein dag. Ull/Kisa er fornøgde, medan Strømmen og trenar Ole Martin Nesselquist ikkje er tilhengjar av NFFs speleplan.

– Saman med Stjørdals-Blink kjem vi dårlegast ut endå ein gong. Men vi skal gjere det beste ut av ein håplaus situasjon. Heldigvis har vi dei spelarane vi har, slik at vi kan klare dette. Slik oppsettet er sett opp kan vi nesten gratulere Grorud med trygg plass. Dei har fått det beste oppsettet, seier Nesselquist til lokalavisa.

– Det er så mykje som står på spel og mykje kjensler involverte, svarer Grorud-trenar Kjønø til Nesselquists «gratulasjon».

Ull/Kisa ligg på 10.-plass med 32 poeng. Strømmen, Stjørdals-Blink og Jerv ligg på plassane under med 31 poeng. Grorud har 30 poeng på 14.-plassen som gir nedrykkskvalifisering. Bak dei er Øygarden (27) og Kongsvinger (25) som framleis har eit lite håp om å halde seg. Det er med andre ord klart for ei dramatisk avslutning på sesongen.

Her er speleplanen:

28/11 (29. runde): Tromsø – Ranheim.

2/12 (frå 28. runde): Lillestrøm – KFUM Oslo.

3/12 (frå 26. runde): Jerv – Grorud.

6/12 (29. runde): HamKam – Lillestrøm.

7/12 (29. runde): Grorud – Kongsvinger, KFUM Oslo – Øygarden, Sandnes Ulf – Jerv, Stjørdals-Blink – Raufoss, Ull/Kisa – Sogndal, Åsane – Strømmen.

10/12: Strømmen – Stjørdals-Blink (frå 26. runde), Jerv – Åsane (frå 28. runde).

13/12 (30. runde): Jerv – Stjørdals-Blink, Kongsvinger – Ull/Kisa, Lillestrøm – Grorud, Ranheim – Sandnes Ulf, Raufoss – KFUM Oslo, Sogndal – Åsane, Strømmen – Tromsø, Øygarden – HamKam.

