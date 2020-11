Maradonas båre kom til Argentinas presidentpalass – fleire hundre stilte seg i kø

sport

Maradonas kiste kom til presidentpalasset i Buenos Aires natt til torsdag. Der skal båra bli vist fram.

Fleire hundre argentinarar trassa seine nattetimar og stilte seg i kø utanfor bygningen. Argentinas president Alberto Fernández har erklært landesorg i tre dagar.

Maradona døydde onsdag, 60 år gammal. Avisa Clarin skriv at fotballikonet vart ramma av hjartestans heime i Tigre nokre mil nord for den argentinske hovudstaden. Han oppheldt seg der etter nyleg å ha vorte utskriven frå sjukehuset der han vart operert for hjernebløding.

Ein obduksjon vil bli gjort for å klarleggje dødsårsaka.

(©NPK)