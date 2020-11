Dommar gav frå seg positiv virustest føre Moldes Arsenal-møte

sport

Det stadfestar Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i ei fråsegn nokre timar før kampstart.

«Uefa har i dag offentleggjort at to av dommarane som skulle leidd europaligakampen mellom Molde og Arsenal torsdag 26. november er erstatta, som følgje av at ein av kampleiarane gav frå seg ein positiv covid-test etter framkomst til Norge», melder Uefa.

Bosniaren Irfan Peljto blir framleis hovuddommar, og landsmannen Senad Ibrisimbegovic blir halden oppe som assistentdommar.

Dawid Igor Golis og Daniel Stefanski, begge frå Polen, kjem inn som høvesvis assistentdommar nummer to og fjerdedommar.

Den smitta dommaren og ein av kollegaene hans er sette i karantene av lokale helsestyresmakter i Molde.

Molde har teke seks poeng på dei to første kampane i gruppespelet i Europaligaen. Romsdalsklubben har alle moglegheiter til å sikre seg plass i utslagsrundane.

Mannskapet til Erling Moe rauk 1–4 for Arsenal i London nyleg.

