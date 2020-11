Cupfinalen for kvinner blir flytta frå Ullevaal

sport

Cupfinalen vart tidlegare utsett frå 6. til 13. desember som følgje av at den siste runden i Toppserien vart flytta på grunn av koronasmitte.

Cupfinalen for kvinner var endeleg tilbake til Ullevaal etter å ha måtta spele andre stader dei siste seks åra, men no blir det ikkje noko av. Årsaka er byggjearbeid og faren for å øydeleggje dekte på landslagsarenaen.

– Ullevaal stadion har fått beskjed om at det ikkje blir avvikla cupfinale der. Det er to grunnar til det: dekket og faren for å øydeleggje det, og fasilitetane. Det blir bygd om garderobar i inngangspartiet no. Vi skulle klart det med hotell og styrkerom på den opphavlege datoen, men no som det har vorte flytta blir det vanskeleg, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til VG.

Det er ikkje bestemt der finalen skal spelast.

På grunn av koronapandemien vart cupen til mennene avlyst i år, medan turneringa til kvinnene vart avvikla med eit redusert tal lag.

(©NPK)