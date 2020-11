Berntsen må gi seg som Viking-trenar etter sesongen

sport

Det er eit samrøystes styre i Viking Fotball AS som har teke avgjerda, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det har vore ein lang prosess, og vi har snakka saman i tre–fire månader. Vi meiner timinga er god for å gjere endringar i Viking no, og klubben er godt rusta for framtida, seier styreleiar Thor Steinar Sandvik til avisa.

Berntsen skreiv under sluttavtalen med Viking onsdag. Stavangerklubben skal ha ønskt å ha han med vidare i ei anna rolle i 2021, men det vende Berntsen sjølv tommelen ned til.

– Eg er veldig skuffa over at eg ikkje får fullføre kontrakten. Eg var veldig innstilt på å leie laget neste sesong, seier 63-åringen til Eurosport.

Trenarveteranen leidde i fjor Viking til cupgull. Berntsen gjorde comeback som trenar i klubben etter nedrykket frå Eliteserien i 2017. Han tok laget opp igjen på første forsøk.

Viking ligg komfortabelt plassert på 7.-plass i Eliteserien. Laget møte Start på heimebane laurdag.

– Bjarne har gjort ein flott jobb i Viking i tre år. Han er nok skuffa, det skjønar vi etter dei gode åra han har hatt. Vi kjenner det litt i magen heile styret. Bjarne har ei stor stjerne, det tek vi til oss, seier Sandvik.

Berntsen trena òg Viking mellom 1992 og 1995. I åra 2005–09 var han norsk kvinnelandslagssjef.

(©NPK)