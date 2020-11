Aftenbladet: Assistentduo blir Vikings nye hovudtrenarar

sport

Ifølgje avisa blir dei to likestilte hovudtrenarar. Viking opplyser at dei nye trenarane til klubben blir presenterte på ein pressekonferanse fredag klokka 10.

Bjarne Berntsen, som må gi seg etter inneverande sesong, stadfestar langt på veg òg tilsetjinga av Jensen og Aarsheim.

– Eg er veldig nøgd med at det er dei som overtek, at dei får tilliten og kan drive dette vidare slik dei ønskjer. Vi har lagt eit godt grunnlag for laget og bygd ein ny og spennande stall. Laget er i veldig gode hende neste år, det er eit veldig dyktig trenarteam, seier han til Aftenbladet.

Berntsen er ferdig i klubben frå 1. januar.

Aarsheim og Jensen har vore assistenttrenarar under Berntsen sidan 2018-sesongen. Aarsheim har lang erfaring i Viking-systemet. Han har òg spelt for Viking med Berntsen som trenar i ein tidlegare periode.

Jensen har tidlegare vore trenar i Vidar.

Viking ligg på 7.-plass i Eliteserien med 36 poeng og har berre to tap på dei 13 siste kampane. Berntsen har i den siste Viking-perioden sin rykt opp og teke cupgull dei tre siste åra.

