Sjukdom stoppa Beito-sensasjonen Gunnulfsen – måtte snu på Gardermoen

Langrennssjef Espen Bjervig stadfesta onsdag morgon til NRK at Gunnulfsen ikkje reiser til Finland.

I helga var telemarkingen heilt overlegen på den klassiske 15-kilometeren på Beitostølen. 27-åringen har berre to verdscupstartar frå før: Femmila i Holmenkollen sist vinter og klassisk sprint i Drammen i 2016.

Plassen på laget til Finland var såleis etterlengta. Nedturen ved å ikkje få reise vart tilsvarande brutal.

Til Telemarksavisa stadfestar langrennsløparen at han møtte opp på Gardermoen onsdag, men at det vart heilomvending etter ein helsesjekk av det medisinske apparatet til landslaget.

Sjekken vart gjennomført før han gjekk inn på terminalen.

– Hadde det ikkje vore så strenge reglar no, så hadde eg nok drege. Men eg kan ikkje dra til Finland og risikere at heile landslaget blir sett i karantene. Eg har hatt trykk i biholene tidlegare, og det pleier å gå fort over, men eg kan ikkje med 100 prosent tryggleik seie at det ikkje utviklar seg meir no, og då måtte eg snu, seier Gunnulfsen til lokalavisa.

Han understrekar at han ikkje er sjuk i tradisjonell forstand.

– Eg har hatt nok uflaks under karrieren, så slik sett er eg ikkje overraska, men dette pregar meg veldig. Eg er knust og har grine frå meg i bilen. Det er smertefullt. Dette var draumen. No aner eg ikkje kva eg skal bruke helga til, seier Gunnulfsen.

Didrik Tønseth, som har ei rekkje gode plasseringar i Ruka sidan 2014, kjem inn i troppen og reiser med det sjartra flyet til forbundet frå Trondheim, opplyser NRK.

