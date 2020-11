Ruuds neste Grand Slam-moglegheit blir truleg utsett

sport

Turneringa var planlagd å starte 18. januar, men idrettsminister i delstaten Victoria, Martin Pakula, uttalte onsdag at det «mest sannsynleg» blir ei forseinking.

Melbourne har berre nyleg opna delvis opp etter månader med full nedstenging på grunn av koronapandemien. I åtte månader har Australia nærast vore stengt frå resten av verda med eit forbod for alle som ikkje bur i landet, om å ta seg inn i landet.

Australian Open-sjef Craig Tiley opna tidlegare for at han ønskte at spelarar skulle komme til Australia i midten av desember for å gå gjennom ein 14 dagars karantene før dei vart klare til å spele i dei mindre turneringane i landet før Grand Slam-turneringa. Den planen har det vorte sådd tvil rundt politisk i regionen, med eit ønske om at ingen spelarar kjem før januar.

