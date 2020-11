Molde-trenaren føre Arsenal-kampen: – Vi skal vere med å danse

sport

Innstillinga ber ikkje preg av at dei fekk så hatten passa i bortemøtet i London. Der opna Molde bra før kreftene forsvann og laget fall saman. Molde bidrog òg med to sjølvmål i 1-4-tapet.

Moe antydar at vi får sjå eit annleis Molde denne gongen.

– Eg håpar at vi får sjå eit Molde-lag som vil vere med å danse. Vi skal gjere det på ein offensiv måte. Vi veit at vi står overfor ei vaksen oppgåve, men vi skal sleppe oss laus og vise oss fram. Det er då Molde er på sitt beste. Vi skal vere gode nok til å bite frå oss, sa Moe under den digitale pressekonferansen på onsdag.

Ein av dei største

Der var òg kaptein Magnus Wolff Eikrem med. Han veit at eitt poeng til Molde kan vere avgjerande med tanke på avansement til kvartfinalen.

– Det er ikkje ofte at vi får besøk av dei beste laga i Premier League og i verda. Vi har sett oss i ein god posisjon, og dette er ein av dei største kampane nokon gong på Molde stadion, sa Eikrem.

Molde har teke seks poeng på dei to første kampane, og dei er vidare til kvartfinale om dei blir like bra i dei tre siste kampane.

– Vi har spelt bra i dei siste to vekene, og det er slike kampar som dette vi drøymer om å spele, sa Eikrem.

Trygge forhold

Både kapteinen og trenaren føler seg sikre på at kampen blir spelt under trygge forhold trass i aukande koronasmitte i Europa i dei siste vekene.

– Vi har levd under regimet til UEFA-protokollen sidan vi starta med spel i europacupen. Det har vart i mange månader. Vi er gjennomtesta, og Arsenal er testa endå meir. Vi føler oss trygge, og for oss har dette fungert, men vi skal heller ikkje blåse av situasjonen. Vi har eit godt medisinsk apparat rundt oss, sa trenar Erling Moe.

Molde må klare seg utan Martin Bjørnbak. Birk Risa er tilgjengeleg igjen, og Ohi Omoijuanfo er tilbake frå karantene.

