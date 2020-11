Fullt smitteutbrot i Åsane: – Eit dramatisk høgt tal

sport

Fotballklubben frå Bergen stadfesta nyleg at éin av spelarane deira hadde gitt frå seg ein positiv koronatest. No har ytterlegare ti testar komme tilbake med same resultat.

Klubbleiinga omtaler talet som dramatisk.

– Fokuset vårt har vore å handtere dette på ein korrekt måte i samsvar med dei medisinske råda vi får. Heile troppen vart sett i karantene sist fredag. I utgangspunktet vil spelarane vere ute av karantenen ved utgangen av november, men alle som er sjuke, må vere i isolasjon i minst ti dagar, heiter det i ei fråsegn frå dagleg leiar Gorm Natlandsmyr.

Utsette kampar

Han peikar vidare på at dei som er sjuke, må vere i isolasjon til 4. desember, med utgangspunkt i når testane vart tekne.

– Det er slik vi forstår reglane, seier Natlandsmyr.

Åsane-troppen har vore i karantene sidan fredag førre veke. Sidan då har heile spelargruppa vore testa.

Seriekampen borte mot Jerv sist laurdag vart utsett. Same utfall blir det med heimemøtet til bergensarane med Strømmen 28. november.

Klubbens neste fastsette kamp skal etter planen gå 5. desember, dagen etter at isolasjonen til dei sjuke spelarane er over. Den kampen kan no òg vere i fare.

Trenaren skeptisk

– Ein ting er å sitje i karantene, ein annan ting er å spele viktige kampar rett etter at ein har vore sjuk. Det er ikkje gitt at alle blir friske på minimal tid, slik at vi kan stille lag til neste serierunde. Spelarane må vere symptomfrie i sju dagar før dei kan spele kamp igjen, seier trenar Morten Røssland.

Ingen i trenar- eller støtteapparatet er smitta, men dei er òg plasserte i karantene.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn seier til NTB at dei nye positive prøvene ikkje kom overraskande.

– Vi har hatt dialog med klubb og lækjer, og dette har vi venta på. Det er ikkje sjokkerande. Vi var budde på at det skulle vere så mange, seier han.

Ny speleplan kjem

Fisketjønn opplyser vidare at forbundet har teke høgd for at det kunne komme fleire meldingar om smitta Åsane-spelarar i arbeidet som går føre seg med den reviderte speleplanen for førstedivisjon.

Han blir offentleggjord etter planen onsdag ettermiddag. Fisketjønn vil ikkje røpe noko av innhaldet.

– Vi håpar det går bra med alle, det er det viktigaste. Vi håpar alle kjem seg godt gjennom dette, seier NFF-toppen.

I Åsane er ein òg opptekne av det helsemessige.

– Liv og helse trumfar alt, så det er hovudfokuset vårt. Så prøver vi å drifte klubben som vanleg midt oppe i alt dette. Vi skal komme oss igjennom det, sjølv om julemånaden sannsynlegvis blir svært spesiell, seier dagleg leiar Natlandsmyr.

Åsane ligg på ein sterk femteplass i førstedivisjon med 41 poeng. Tre rundar før slutt kjempar klubben om å bli blant laga som skal ut i opprykkskvalifisering til Eliteserien.

