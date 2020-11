Villa-kapteinen erkjenner skuld for aktlaus køyring

sport

Den 25 år gamle Villa-kapteinen er tiltalt for tre lovbrot relatert til ei bilulukke i mars og eitt tilfelle av uforsvarleg køyring i samband med ein episode i nærleiken av treningsanlegget til klubben i oktober.

Grealish møtte ikkje opp i retten, men innrømde skuld via advokaten sin. Det skriv fleire britiske medium.

Den første hendinga skjedde under den første koronavirus-nedstenginga av det britiske samfunnet. Då skal Grealish mellom anna ha late vere å stoppe ved ein ulukkesstad.

Han krasja Range Roveren sin under eit døgn etter at han publiserte ein video i sosiale medium der han oppmoda alle til å halde seg heime for å redde liv.

I etterkant av episoden i mars offentleggjorde Grealish òg ein video der han opplyste at han hadde vore dum og sagt ja til å besøkje ein venn sjølv om det var i strid med dei nasjonale koronaavgjerdene. Villa-kapteinen sa han var «svært skamfull» over brotet på retningslinjene.

