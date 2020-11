TV 2: Elabdellaouis virustest vart leken til mediehus – NFF reagerer

sport

Verken Elabdellaoui sjølv eller nokon andre rundt det norske fotballandslaget var kjende med resultatet før kommunikasjonssjef Svein Graff vart kontakta av eit mediehus klokka 00.40 natt til fredag 13. november.

Først morgonen etter fekk visekapteinen til landslaget vite at han var smitta av koronaviruset.

– Eg vakna fredag morgon på samling til ei tekstmelding med beskjed om at media visste at eg var smitta av korona. Verken eg eller støtteapparatet var klar over det då, og det var ubehageleg å vakne til ein sånn beskjed, seier Elabdellaoui til TV 2.

Det er ikkje kjent kva mediehus som vart tipsa om den positive testen, og heller ikkje kven lekkasjen kom frå. TV 2 opplyser at det ikkje er dei som var mottakar av lekkasjen.

Laboratoriet: – Ikkje frå oss

Fürst var laboratoriet som analyserte Elabdellaouis prøve, og dei avviser at lekkasjen kan ha skjedd hos dei.

– Svaret vart overført til systemet der prøvesvaret vart lagt inn kl. 22.21. Ingen frå Fürst har vore inne og sett på svaret etter det. Det er vi 100 prosent trygge på. Vi har ein logg over når nokon er inne og ser på resultat, og ingen har vore inne og sett på prøvesvaret før rekvirenten gjorde det morgonen etter, seier administrerande direktør Håvard Selby Ebbestad i Fürst til TV 2.

Norges Fotballforbund har meldt saka vidare til dei rette instansane.

– Det er svært alvorleg at sensitiv pasientinformasjon lek ut, og at ein av spelarane våre får beskjed via media om at han er smitta av korona. Vi melder forholdet og rapporterer hendinga til fylkesmannen og fylkeslegen som har tilsynsansvar. Vi har ikkje grunnlag for å meine noko om korleis lekkasjen har oppstått og ønskjer ikkje å spekulere i det, men håpar dette blir avdekt, seier Graff.

Stoppa landskamp

Elabdellaouis koronatilfelle førte til at heile det norske fotballandslaget vart plassert i koronakarantene, og at spelarane ikkje fekk spelt nasjonsligakampane mot Romania og Austerrike. Han er no tilbake i Tyrkia, der han spelar for Galatasaray.

– Eg er glad for at NFF melder forholdet. Å leke informasjon om at eg er koronasmitta til media før eg sjølv veit noko som helsa, gjer meg opprørt, seier han om saka.

Smittevernoverlege Tore W. Steen tek lekkasjen svært alvorleg og seier at alle skal kunne føle seg trygge på at opplysningane deira blir behandla på ein sensitiv måte.

– Vi er kjende med at pressesjefen til landslaget fekk ein telefon tidleg på natta frå media med informasjon om at Omar Elabdellaoui hadde testa positivt, og at dette skjedde før spelaren sjølv visste om det positive prøvesvaret. Det skulle sjølvsagt ikkje ha skjedd. Vi prøver å finne ut kven som har hatt tilgang til dette prøvesvaret og informert pressa, seier Steen.

