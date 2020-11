NFF har fått grunngivinga for Romania-tapet – vurderer anke

sport

– Grunngivinga er motteken. Vi studerer ho no, stadfestar konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til NTB.

Han vil ikkje gå inn på kva som står i grunngivinga.

Ankeutvalet til Det europeiske fotballforbundets (Uefa) fastslo at det er NFF som har ansvaret for at nasjonsligakampen mellom Romania og Noreg ikkje vart spelt, og derfor vart resultatet sett til 3–0 til Romania.

NFF bad Uefa i eit brev om at kampen skulle bli utsett, eller i verste fall avgjort ved loddtrekking der resultatet vart sett til 1-0, 0–0 eller 0–1.

Kampen mellom Sveits og Ukraina i nasjonsligaen vart avlyst på grunn av eit smitteutbrot i det ukrainske laget. Der har førebels ikkje Uefa teke ei avgjerd om utfallet av kampen.

Fisketjønn seier at utfallet der ikkje betyr mykje for NFF.

– Vi konsentrerer oss om eventuelle konsekvensar for det norske laget, seier han.

(©NPK)