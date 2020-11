Eriksen på veg bort etter Italia-fiasko: – Vart ikkje som eg drøymde om

sport

I januar skreiv Eriksen under ein lukrativ Inter-kontrakt på 4,5 år etter over seks sesongar i Premier League. Men opphaldet i Italia har ikkje gått etter planen.

28-åringen har ikkje vore i nærleiken av å kopiere forma som gav han masse lovord i Tottenham. I haust har han berre fått sju kampar (fire frå start), og på desse har han verken skåra eller slått målgivande pasningar.

– Det vart ikkje som eg drøymde om. Folk vil sjå meg spele, og eg skulle gjerne sett at det vart sånn òg, men trenaren har andre idear. Det må eg respektere, innrømmer Eriksen.

No heller det mot at han går til ein ny klubb over nyttår. Paris Saint-Germain i Frankrike og ein retur til engelsk fotball blir nemnd.

– Vi må aldri halde tilbake ein spelar som ber om å få dra, seier Inter-direktør Giuseppe Marotta.

Det byrja tidleg å gå rykte om at Antonio Conte ikkje var nøgd med Eriksen. Den tidlegare Juventus- og Chelsea-trenaren meiner han har gitt dansken «mange fleire moglegheiter og spelt meir enn andre».

– Vala mine blir alltid gjort til det beste for Inter, seier Conte.

Eriksen står med berre fire mål på 33 Inter-kampar. I Tottenham skåra han 69 mål og hadde heile 89 målgivande pasningar på 305 oppgjer.

