Warholm i finalefeltet til årets utøvar-pris

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) kutta måndag ned lista over nominerte frå ti til fem utøvarar. Prisen blir delt ut på eit digitalt arrangement 5. desember.

Hekkeløparen frå Ulsteinvik er med i finalefeltet saman med Joshua Cheptegei (Uganda, langdistanseløp), Ryan Crouser (USA, kule), Armand Duplantis (Sverige, stav) og Johannes Vetter (Tyskland, Spyd).

– Trass dei mange utfordringane ved den globale covid-19-pandemien, har desse fem utøvarane utmerkt seg og levert briljante prestasjonar på tvers av nesten alle friidrettsøvingar i 2020, skriv WA om nominasjonane.

Om Warholm blir det framheva at han i 2020 sprang på den nest raskaste tida på 400 meter hekk gjennom tidene, 46,87, at han gjekk utan tap gjennom ni løp, og at han sette bestetid i verda på 300 meter hekk.

Ingen nordmann har vunne pris som årets internasjonale utøvar, verken på herre- eller kvinnesida. I fjor gjekk prisane til langdistanseløparen Eliud Kipchoge (Kenya) og den amerikanske hekkedronninga Dalilah Muhammad.

