Tidlegare FCK-boss: Solbakken vart behandla med manglande respekt

Søndag langa ein kjensleladd Solbakken ut mot leiinga i den danske toppklubben i eit stort intervju med dansk TV3. Seks veker er gått sidan han fekk sparken i FCK. Beskjeden fekk nordmannen på telefon.

Trenarprofilen skulda søndag klubbleiinga for å snakke usant om omstenda for avgangen hans og for medvite å snakke ned både han og det han har bygd opp i den danske hovudstaden.

No får han støtte av FCKs tidlegare direktør og styreformann Flemming Østergaard. Han var mellom anna mannen som tilsette Solbakken som trenar i 2006.

«Intervjuet med Ståle på TV har gjort et stort inntrykk på oss alle, og jeg har fått hundrevis av eposter, tekstmeldinger og telefonsamtaler, der folk, fans og næringslivsfolk ønsker å høre mine synspunkter og meninger om intervjuet», skriv Østergaard på Facebook-profilen sin.

«Jeg er enig med Ståle i hans synspunkter om manglende respekt for en person, som har betydd så mye for FCK som Ståle. Man bør ikke bli sparket via en telefonsamtale», seier han.

Klubblegende

Østergaard, eller berre «Don Ø», var direktør og klubbpresident i FCK frå 1997 til 2010. Han er for mange personifiseringa av den danske storklubben, og mannen bak den økonomiske og sportslege oppturen til klubben.

I tillegg er han òg kjend for dei rappe replikkane sine som har gitt han mykje spalteplass i danske medium.

I 2010 vart han samtidig fråteken æresmedlemsskapet sitt i FCK via eit rekommandert brev. Det skjedde etter usemje med rikmennene Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen, som i dag sit i klubbleiinga og bidrog til sparkinga av Solbakken.

«Ståles opplevelse av å bli sparket i en telefonsamtale kan jeg kjenne meg igjen i, da jeg har hatt en lignende opplevelse», skriv «Don Ø».

Raud løpar

«Mit æresmedlemskap ble tatt fra meg. Beskjeden fikk jeg på ferie i Sør-Frankrike via mediene. Jeg trodde det var aprilsnarr. Det var det ikke. Et rekommandert brev lå på posthuset da jeg kom hjem», seier han.

Til nyheitsbyrået Ritzau utdjupar han eigne synspunkt. Der seier Østergaard, som har hatt stor betydning for heile dansk fotball, at han alltid blir motteken med raud løpar i klubbar som Midtjylland og Brøndby.

– Men i Parken og hos det laget eg sjølv har vore med å skape, er eg lite velkommen, seier FCK-legenda, som også gir Solbakken medhald i at dagens klubbleiing manglar fotballfagleg kompetanse.

