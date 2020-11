Sky: Zlatan kan vere ute i tre–fire veker

sport

Zlatan vart igjen helten då Napoli vart slått 3–1. Men i det 79. minuttet måtte han seie takk for seg. Han hadde tydeleg vondt og fekk umiddelbart isbehandling.

Skadeomfanget blir truleg kjent seinare måndag etter at Ibrahimovic har vore til undersøking. Men assistenttrenar Daniele Bonera stadfestar at ikkje alt er som det skal vere med den 39 år gamle svensken.

– Det er eit muskulært problem, men vi veit ikkje omfanget. Men det ikkje vanleg for «Ibra» å forlate banen, seier Bonera.

Ibrahimovic toppar målstatistikken i Serie A med ti mål. Etter kampen søndag vart han hylla av Napolis trenar Gennaro Gattuso.

– For meg er Zlatan sterkare no enn for ti–tolv år sidan, sa han.

(©NPK)