Handballjentene på plass i Danmark – førebur seg som om det blir EM

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ville samle laget i Danmark før EM for å unngå innreisekarantene for utanlandsproffane. Ei firenasjonarsturnering i Bergen vart avlyst, og Noreg skal i staden spele to oppkøyringskampar mot Danmark i Vejle denne veka.

Måndag står det att ti dagar til den planlagde EM-starten. Men framleis veit Nora Mørk og co. ikkje heilt sikkert om det skjer. Danskane ønskjer å overta heile meisterskapen etter at Noreg måtte trekkje seg som medarrangør, men det er framleis ikkje gitt grønt lys for gjennomføring av meisterskapen.

– Det er gult lys no, men jentene førebur seg som om det blir EM. Dei er toppidrettsutøvarar, så dei har ikkje så mykje val, seier Lars Hojem Kvam, leiar for medium og kommunikasjon i Norges Håndballforbund, til NTB.

