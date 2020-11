Grønt lys for skiskyting i Holmenkollen – ekstra renn i Nove Mesto

sport

Det har den siste tida vore vurdert alternative datoar for renna i Oslo, men måndag stadfestar Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) at renna går som opphavleg oppsett.

Samtidig er det klart at tsjekkiske Nove Mesto tek over verdscuphelga i Beijing som skulle vore eit slags prøve-OL før leikane i den kinesiske hovudstaden i 2022. Det vart nyleg klart at Kina ikkje kan stå som arrangør i vinter som følgje av virussituasjonen.

Dermed blir det renn i Nove Mesto både helga 4. til 7. mars og 8. til 14. mars.

Dobbelthelger

Det internasjonale skiskyttarforbundet har no spikra kalenderen for siste tredel av sesongen, medan dei to første tredelane var klare frå før. Verdscupopninga skjer i finske Kontiolahti kommande helg.

Det skal òg konkurrerast i Hochfilzen (to helgar), Oberhof (to helgar) og Anterselva før VM i Pokljuka i februar. Sesongen blir avslutta med dobbelthelg i Nove Mesto og deretter éi verdscuphelg i Oslo.

– Vi er svært fornøgde med denne avgjerda og ser fram til å ønskje dei beste skiskyttarane i verda velkommen til Holmenkollen i mars neste år, såframt situasjonen tillèt det. Det er viktig for oss å utarbeide ein god smittevernprotokoll slik at arrangementet lèt seg gjennomføre i trygge rammer, seier dagleg leiar Stefan Marx i Holmenkollen Skifestival.

Avgjerd i januar

Smittesituasjonen lokalt blir overvaka og vurdert kontinuerleg. Ei endeleg avgjerd for Kollen-renna vil bli fatta i januar.

– Vi har stor respekt for situasjonen vi alle står i akkurat no, samtidig som vi er glade for avgjerda om å la Holmenkollen stå på konkurranseprogrammet. No har vi litt meir tid til å sjå korleis smittesituasjonen utviklar seg, og forhåpentleg er han ein litt annan enn i dag, seier Morten Djupvik, generalsekretær i Norges Skiskytterforbund.

Tiril Eckhoff gler seg over nyheita om at Kollen-renna no er stadfesta på terminlista.

– Det er lenge sidan vi har konkurrert på heimebane, og sjølv om det blir ei forskjellig gjennomføring, blir dette høgdepunktet i sesongen viss det lèt seg gjennomføre. Kollen er jo favorittarenaen min, seier ho.

