Grønt lys for handball-EM i Danmark – blir spelt i Herning og Kolding

– Til alle de som har kjempa for å stable EM i handball på beina, og alle som gleder seg til å følgje med: Det er no grønt lys for at heile EM i handball kan avviklast på dansk jord, skriv kulturminister Joy Mogensen på Facebook-profilen sin.

Også Danmarks handballforbund stadfestar at det er gitt klarsignal for EM, og at Kolding kjem inn som arrangørby saman med Herning. Ein innstramma dansk koronaprotokoll skal gjelde for å sikre at meisterskapen unngår smitteutbrot.

– Det er ikkje lett å halde store, internasjonale arrangement midt i ei global helsekrise. DHF har fullt fokus på ein stram protokoll, og det kviler eit enormt ansvar på skuldrene til DHF for å halde EM så forsvarleg som mogleg, skriv Mogensen.

Glede og spenning

Førre veke vedtok Norges Håndballforbund (NHF) at det ikkje blir noko EM-arrangement i Trondheim. Det skjedde etter tilråding frå norske helsestyresmakter.

Då starta òg arbeidet med å sikre at meisterskapen i sin heilskap kunne spelast i Danmark, som opphavleg delte meisterskapen med Noreg. Sidan sist veke har dei nasjonale forbunda og EHF diskutert praktiske og økonomiske forhold knytt til overføringa av den norske delen av meisterskapen til Danmark.

Men ei endeleg avgjerd frå den danske regjeringa har late vente på seg heilt til no. Noregs handballpresident Kåre Geir Lio er både glad og spent over nyheita.

– Eg er på den eine sida veldig glad for dette. På vegner av organisasjonen, europeisk og norsk handball, handballjentene, alle dei ivrige medlemmene våre og publikum av handball, seier Lio til NTB.

– Men med dette vedtaket ligg det eit vanvettig ansvar for å følgje det som finst av smitteverntiltak og reglar for at dette kan gjennomførast på ein ordentleg måte, legg han til.

Noregs lag på plass

Dei norske innleiande kampane til handballkvinnene blir spelte i Kolding. Også Herning er arrangørby. Noreg er i gruppe med Romania, Tyskland og Polen.

Den norske troppen reiste til København måndag formiddag og skal førebu seg i Danmark. Dei spelar oppkøyringskampar mot laget til danskane i Vejle onsdag og torsdag.

Måndag ettermiddag var dei norske spelarane komne til hotellet, og dei var i gang med å teste seg for koronaviruset.

Noreg har ikkje vunne ein tittel sidan EM i 2016. På dei fem siste meisterskapane er det einaste norske gull.

Meisterskapen blir arrangert frå 3. til 20. desember. To innleiande grupper og éi gruppe i mellomrunden blir spelt i Kolding, medan resten av meisterskapen går i Herning.

