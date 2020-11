Godt nytt for Premier League-fansen – tribunane blir opna igjen

sport

Det opplyste statsminister Boris Johnson måndag, ifølgje Sky Sports.

Kor mange som får tilgang til å følgje idrett frå tribuneplass er avhengig av smittetrykket i det aktuelle området der idrettsarrangementet er. Der smitten er låg, kan så mange som 4000 personar bli sleppte inn på utandørs arrangement.

Oppmjukinga av restriksjonane vil gjelde frå 2. desember, då den noverande nasjonale nedstenginga opphøyrer.

Arrangement som skjer i område med høgt smittetrykk må halde fram med å avvikle aktivitetane sine bak lukka dører.

Det er laga eit nivå-system for å klassifisere dei ulike områda i Storbritannia med omsyn til smittetrykk. Det er idrettsarenaer som høyrer til. nivå éin som vil få sleppe inn flest fans i tida som kjem.

På arenaer med plass til under 8000 tilskodarar i desse områda, vil det rett nok ikkje bli gitt løyve til å sleppe inn 4000 personar. Her blir det i staden opna for å selje billettar tilsvarande halve kapasiteten.

Dei klubbane som ligg i område som fell inn under definisjonen av nivå to når det gjeld smittetrykk, kan sleppe inn 2000 tilskodarar.

Beskjeden om at tilskodarar igjen kan bli å sjå på tribunane er svært gode nyheiter for klubbar og forbund som har slite økonomisk som følgje av bortfall av billettinntekter.

(©NPK)