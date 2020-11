FCK: – Det var berre éin stad å plassere ansvaret

sport

I intervju på TV3s online søndag gjekk den tidlegare FCK-trenaren knallhardt ut mot klubbleiinga for måten han fekk sparken på etter til saman over tolv år som trenar. Solbakken hevda mellom anna at han fekk beskjeden om at han var avsett per telefon.

I ei lengre fråsegn skriv klubben at det er «fleire utsegner i intervjuet vi verken kan kjenne att eller er einige i», men går ikkje nærare inn på kva det gjeld.

– Ansvaret for resultata var, etter hans eige ønske, hos Ståle som manager med oppgåva som både sportsleg leiar og sjeftrenar. Derfor var det berre éin stad å plassere ansvaret for dei manglande resultata, skriv klubben, som held fast på at avgjerda om å løyse Solbakken frå kontrakten var riktig.

– Vi har fått både ros og ris for avgjerda. Nokon har meint at vi venta for lenge, andre at vi skulle venta lengre. Vi står for at avgjerda var den riktige, skriv klubben.

