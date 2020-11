Afrikansk fotballtopp stengt ute av Fifa i fem år

sport

Fifas etiske komité kjem med kunngjeringa si midt i 60 år gamle Ahmads kampanje for å bli attvald som president i Det afrikanske fotballforbundet (CAF).

Komiteen har komme fram til at «Ahmad har brote lojalitetsplikta si, tilbydd gåver og andre fordelar, forvalta penger og misbrukt posisjonen sin som CAF-president».

Ahmads første periode som CAF-president har vorte overskygd av påstandar om korrupsjon. I juni i fjor vart han rett nok sett fri utan sikting etter å ha vorte avhøyrd av fransk påtalemakt.

CAF seier i ei fråsegn at Constant Omari tek over som mellombels president for Ahmad. Fifas rettsavgjerd gjer at «Ahmad ikkje lenger er i ein posisjon til å utøve ansvaret sitt», heiter det frå forbundet.

Constant Omari vart Ahmads nummer to i juli 2019 og er òg fotballpresident i Kongo og medlem i Fifa-styret. 60 år gamle Omari har elles òg vore mistenkt for korrupsjon.

Bot

Ahmad, som tidlegare har vore medlem av regjeringa på Madagaskar, får òg ei bot på 200.000 sveitserfranc, som svarer til knapt to millionar norske kroner.

Ahmad har hatt presidentvervet i CAF sidan 2017, og han har i same periode vore visepresident i Fifa. Nytt presidentval i CAF blir halde i mars 2021.

Utestenginga hans er eit resultat av etterforsking av fleire forhold.

«Etterforskinga av Ahmads oppførsel i stillinga si som CAF-president i perioden 2017 til 2019 gjaldt ulike CAF-relaterte styresaker, inkludert organiseringa og finansieringa av ei pilegrimsreise til Mekka, involveringa hans i CAFs avtalar om sportsutstyrsselskapet Tactical Steel og andre aktivitetar», heiter det i ei fråsegn frå Fifa.

Pilegrimsreise

Ein revisjon av CAFs økonomi peika på fleire uregelmessige saker under Ahmads leiing. Rapporten vart bestilt av Fifa, som også tok over drifta av CAF i seks månader.

CAF skal ha betalt omkring 100.000 dollar for 18 personar, inkludert Ahmad og fotballeiarane i nokre andre afrikanske land, for pilegrimsferda umrah i Saudi-Arabia.

Ahmad tok over presidentvervet i CAF etter Issa Hayatou, som hadde regjert i 29 år. Ahmad har førebels ikkje uttalt seg om utestenginga. Han har høve til å anke avgjerda til valdgiftsretten til idretten (CAS).

Ahmads tidlegare visepresident, Kewsi Nyantakyi, måtte gå av då han vart utestengd på livstid frå Fifa for korrupsjon for to år sidan. Sist månad fekk han utestenginga redusert til 15 år.

(©NPK)