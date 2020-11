Weng gruer seg til å reise: – Skulle ønske det berre var skirenn i Noreg

sport

29-åringen seier at ho har komme seg igjennom koronatida ganske greitt, men du merkar at ho er litt ekstra engsteleg i desse dagar. Under pressetreffet på torsdag på Beitostølen hadde ho solbriller over munnbindet og hanskar på inne.

– Eg har følt at eg har hatt kjempegode dagar og litt mindre gode dagar. Så får vi sjå korleis det blir når sesongen startar, sa veteranen til NTB.

Ho fortel at ho stort sett har halde seg frisk, med unntak av eit par småforkjølingar.

Weng fortel at det har gått fint med motivasjonen, men at turen til dei avlyste verdscuprenna i Nord-Amerika sist vinter framleis sit i. Då dei i starten av pandemien landa i Canada, fekk dei beskjed om at Noreg ikkje stilte på renna likevel og at det berre var å snu.

– Eg har klart det fint heile vegen eigentleg. Det kjedelegaste var då eg og Ragnhild (Haga) var på tur til Canada i mars. Eg kjende at eg fekk reisinga opp i halsen. Då var alt veldig uvisst, og det verka som om verda skulle gå under. På toppen av det heile var det ikkje sikkert at vi kom oss tilbake til Noreg igjen.

Måtte ta heilt fri

Weng seier at den turen tappa henne for krefter og energi, og no gruer ho seg litt til å dra på tur igjen. Ho har eigentleg ikkje lyst til å reise, men veit at ho må om ho vil ha startnummer på brystet i det gjævaste selskapet.

– Eg skulle gjerne hatt alle skirenna her heime i Noreg. Eg fekk den Canada-turen så opp i halsen. Det tok mykje energi, og eg var sliten etterpå. Eg hadde to veker der eg måtte ta heilt fri. Eg har veldig lyst til å gå skirenn igjen, men problemet er at du må på den reisa om du skal gå noko skirenn.

– Korleis vurderer du det som kjem etter Beitostølen? Du er teken ut til Ruka neste helg?

– Eg trur at ein må ta helg for helg. Eg synest at det høyrest ekstremt ut om ein reknar med at vi skal gå renn kvar helg dette året her. Det blir mykje å komme igjennom før ein kjem seg inn i eit nytt land. Det er to testar, og det eine og det andre. Det blir mykje, og eg trur at det kan koste meir krefter enn det ein trur.

Krefter

Weng kjende på at kreftene forsvann under den nemnde Canada-turen. Då var ho samanhengande på reise i nærare tre døgn.

– Då var det ein annan situasjonen enn no. Vi visste ikkje noko, og det var mykje frykt rundt omkring. Det merka ein spesielt på flyplassen. Eg merka stor forskjell frå vi landa i Amsterdam på tur over og på tur heim igjen. Folk sat langt unna og unngjekk kvarandre. Kanskje har den turen øydelagd litt for det som kjem no.

Heidi Weng meiner at det er ein trist situasjon for alle. Ho er veldig glad og takksam for at ho og dei andre skiløparane har fått lov til å vere ute og trene. Ho kallar seg heldig.

– Eg har mitt eige treningssenter heime. Eg har vore éin gong på Olympiatoppen for å ta ein laktatprofil. Eg har berre vore heime. Denne situasjonen er trist uansett kva du driv med. Folk mistar jobben og blir permitterte. Det er veldig mykje som er bra med idrett. Det gir samhald og nærleik, og det gir glede og meistringskjensle, men samtidig er det berre ein liten filleting når verda er som ho er.

